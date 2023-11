Nowi mieszkańcy poznańskiego zoo. Ich nazwy mogą połamać język! Nicole Młodziejewska

Do Poznania przyjechały z Łodzi torbacze, które mają nazwy równie egzotyczne, co rodowód. To kanguroszczurnik pędzloogonowy i kitanka lisia, których ojczyzną jest Australia. Teraz są lokatorami Pawilonu Zwierząt Nocnych w poznańskim Nowym ZOO.