Nowy kierunek z lotniska w Poznaniu! Dwa razy w tygodniu polecimy z Ławicy do Dubrownika

Nowe połączenie lotnicze będzie realizowane dwa razy w tygodniu z poznańskiego lotniska Ławica. Kierunek ten jest bardzo popularny wśród turystów z Polski.

- To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy traktują Chorwację, jak drugi po naszym Polskim wybrzeżu, kierunek wakacyjny. A Dubrownik, czy to wypoczynkowo, czy też dla wszystkich, którzy chcą odwiedzić i zwiedzić to miasto, już czeka w systemach rezerwacyjnych - przekazuje Błażej Patryn, rzecznik prasowy lotniska Ławica.