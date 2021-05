Od soboty można chodzić na stadiony i otwarte obiekty sportowe! Mamy 9 weekendowych propozycji dla kibiców w Wielkopolsce

Najwięcej możliwości stwarzają oczywiście rozgrywki piłkarskie. Fani żużla, jeździectwa i rugby też nie będą mieli jednak powodów do narzekań, zwłaszcza w Gnieźnie, gdzie w sobotę zagrają piłkarze Mieszka, a w niedzielę na tor wyjadą żużlowcy miejscowego Aforti Startu.

Niestety kibice nie wejdą na ciekawie zapowiadające się derby Wielkopolski w eWinner II lidze, między Lechem II Poznań a KKS 1925 Kalisz, w sobotę o 17 we Wronkach.

Jak dowiedzieliśmy się od Adriana Gałuszki, rzecznika prasowego Akademii oraz zespołu rezerw, jest to związane z rozpoczęciem budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Akademii Lecha Poznań.

- Staraliśmy się wyznaczyć choć jeden sektor dla kibiców. Okazało się to niemożliwe, bo ze względu na budowę, zostało wyłączonych kilka ciągów komunikacyjnych na stadionie. To znacząco utrudnia poruszanie się na naszym obiekcie. Dlatego ze względu na bezpieczeństwo kibiców, mecz odbędzie się bez udziału publiczności - powiedział Adrian Gałuszka.

Na stadion przy Bułgarskiej na niedzielny mecz Lecha z Górnikiem zaprasza natomiast kibiców trener Maciej Skorża.

- Cieszę się z powrotu kibiców, choć wiem, że na trybunach może być różnie. Mam nadzieję, że kibice będą z nami i będą nam pomagać. Jeśli w nowym sezonie mamy zdobyć mistrzostwo, to na pewno razem z kibicami - powiedział szkoleniowiec Kolejorza.