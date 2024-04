Oto choroby, z którymi można pojechać do sanatorium bez kolejki w 2024 roku. Mamy listę! OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Sanatorium to miejsce, do którego jedziemy podreperować zdrowie. To pewnego rodzaju leczenie pomocnicze. W sanatorium poza odpoczynkiem, relaksem, przechodzimy tam także szereg zabiegów dostosowanych do naszych schorzeń. Niestety, na turnus trzeba czasem długo czekać. Zobaczcie, kto może pojechać do uzdrowiska poza kolejnością.