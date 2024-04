Oto, czego nie możesz wyrzucić do śmietnika. Tych rzeczy nie wyrzucaj

Segregowanie odpadów to nasz obowiązek, jeśli zdecydowaliśmy się na opłatę za odpady selekcjonowane. Segregacja śmieci jest prosta i uczą się jej już dzieci w żłobku czy przedszkolu.

Śmieci, których nie da się wyrzucić do jednego z koszy na odpady selekcjonowany powinny trafić do kosza na odpady zmieszane. Jednak z pewnymi wyjątkami. To można wyrzucić do koszy na odpady zmieszane: zawartość worków do odkurzaczy, niedopałki papierosów, paragony, zużyte pieluchy, ręczniki oraz chusteczki papierowe, żwirek z kuwety czy odchody zwierząt, plastikowe lub papierowe opakowań pokrytych tłuszczem oraz z resztkami niewykorzystanej żywności, np. jogurtu czy serka.