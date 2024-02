Oto dom Joanny Jędrzejczyk. Tak mieszka polska gwiazda UFC. Zobaczcie zdjęcia!

Po swojej ostatniej walce w wywiadzie dla ESPN wyznała, że teraz chce żyć pełnią życia.

- Jestem szczęśliwa, że kończę karierę w wieku 35 lat. Śpię na pieniądzach i robię to, na co mam ochotę. Mam dwie firmy, które będę rozwijać, chcę wziąć udział w rajdzie Dakar, chcę zostać profesjonalnym kierowcą, ale też chcę pomagać dzieciom. Otworzę fundację. Jestem z małej miejscowości w Polsce, a mój amerykański sen się spełnił, dlatego chcę pokazać dzieciom, że jeśli będą odpowiednio ciężko pracować, to też uda im się spełnić marzenia - mówiła w wywiadzie.