Największą sławę Lindzie Evans przyniósł serial "Dynastia", który powstawała w latach 1980 - 1989. Za rolę Krystle Carrington otrzymała Złoty Glob. - Dzięki swojej kultowej roli Linda Evans szybko stała się ikoną stylu, elegancji, ekstrawagancji i luksusu lat 80. W 1982 roku została wyróżniona za nią nagrodą Złotego Globu. Z kolei trzy lata później za tę samą rolę otrzymała People’ s Choice Award. Nominowana była także do nagrody Emmy. Do roli powróciła w 1991 roku. Światło dzienne ujrzała wtedy kontynuacja kultowej opery mydlanej, miniserial Dynastia: Pojednanie - wspomina Viva. Linda Evans polubiła rolę Krystle Carrington - Nigdy nie przeszkadzało mi to, że kojarzą mnie głównie z rodziną Carringtonów. Prawdę mówiąc, zawsze marzyłam o roli Krystle. Polubiłam tę postać od samego początku. Dzięki tej roli zdobyłam olbrzymie doświadczenie zawodowe i przeżyłam rzeczy, o których wcześniej nie mogłam nawet śnić - mówiła w jednym z wywiadów, którego udzieliła w trakcie swojego pobytu w Polsce w 1993 roku. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Linda Evans, gwiazda serialu "Dynastia". Zdjęcia >>>>

AKPA/Majewski