Oto Ewa Lemańska, czyli Maryna z "Janosika" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [20.10.2023 r.]

Ile lat ma Ewa Lemańska, czyli Maryna z "Janosika"?

Ewa Lemańska w serialu "Janosik"

"Janosik" to do dziś jeden z kultowych wręcz polskich seriali. Ewa Lemańska zagrała w nim jedną z głównych ról, mianowicie Marynę, góralską dziewczynę, w której zakochał się Janosik , herszt zbójników.

Rola Maryny przyniosła Ewie Lemańskiej sławę i powszechną rozpoznawalność. Zagrała tak dobrze, że widzowie do dziś ją pamiętają i cenią. Rola Maryny tak mocno do niej przylgnęła, że potem miała problemy, by otrzymać inne istotne role pierwszoplanowe.