Oto horoskop miłosny na listopad 2023 roku. Które znaki czekają uczuciowe zawirowania?

Horoskop to przepowiednia dotycząca naszej przyszłości uzależniona od naszego znaku zodiaku. Przyjmuje się, ze to głównie kobiety czytają horoskopy, choć jak wykazały badania także mężczyźni sięgają po tego rodzaju przepowiednie, aż 45% badanych panów przyznało się do czytania horoskopów.

Nie zawsze wierzymy w przepowiednie z horoskopu, a mimo to sięgamy po nie. Przeciwnicy horoskopów wskazują na ich ogólnikowość, którą łatwo dostosować do naszej aktualnej sytuacji, przez co mamy wrażenie sprawdzalności przepowiedni. Zwolennicy horoskopów podkreślają, że mogą być one pewnego rodzaju wskazówką drogowskazem lub ostrzeżeniem. Ich czytanie a nawet wiara w nie nie robi nikomu krzywdy.