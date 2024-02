Oto, kiedy jedzenie bananów nie jest wskazane. Przy tych chorobach lepiej ich nie jeść

Choć banany nie rosną w naszej strefie klimatycznej to są to z pewnością jedne z najczęściej kupowanych i spożywanych owoców. Dostępne są przez cały rok. Wygodne i łatwe do spożycia stanowią idealną przekąskę czy drugie śniadanie.

Warto wiedzieć, ze owoce, które do nas trafiają są zrywane jeszcze niedojrzałe, a dopiero w transporcie stają się zdatne do spożycia. Przez to jednak nie maja tyle wartości odżywczych ile owoce, które w pełni dojrzewają na drzewie.