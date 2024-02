Oto Mamed Chalidow - tak mieszka i żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [24.02.2024]

Mamed Chalidow - droga do polskiego obywatelstwa

Gdy wybuchła I wojna czeczeńska, 14-letni wówczas Mamed Chalidow wraz z rodziną znalazł się na granicy rosyjsko-czeczeńskiej. Trzy lata później, razem z innymi uchodźcami, podążył do Polski. Początkowo osiedlił się we Wrocławiu, gdzie rozpoczął naukę języka polskiego. Później przeniósł się do Olsztyna, gdzie ukończył studia z zarządzania i administracji. W wieku 30 lat, w 2010 roku, otrzymał polskie obywatelstwo.