Oto najlepsi pediatrzy w Poznaniu! Zobacz 15 lekarzy pediatrów polecanych w serwisie ZananyLekarz.pl. Mamy ranking

Kiedy iść do pediatry?

Pediatra to lekarz specjalizujący się w opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Zazwyczaj rodzice zabierają do niego swoje dzieci regularnie na wizyty kontrolne w celu monitorowania ich rozwoju, wzrostu i ogólnego stanu zdrowia. Do lekarza pediatry dzieci są zabierane także w przypadku wystąpienia objawów choroby, jak np. gorączka, kaszel, ból brzucha czy innych dolegliwości i urazów.

Znalezienie dobrego pediatry jest ważne, ponieważ lekarz ten będzie odpowiedzialny za opiekę zdrowotną i kontrolowanie prawidłowego rozwoju dziecka w pierwszych miesiącach i latach jego życia. Będzie też musiał się mierzyć z troskami rodziców i cierpliwie odpowiadać na ich pytania.