Oto najrzadsze i najbardziej oryginalne nazwiska męskie w Polsce. Poznaj te listę! [2.01.2024]

Oto najpopularniejsze nazwiska męskie w Polsce

TOP 20 męskich nazwisk w Polsce przedstawia się następująco:

Oto lista najrzadziej spotykanych męskich nazwisk w Polsce

Dane pochodzą z portalu dane.gov.pl. Znajdziecie tutaj również wiele innych bezpłatnych danych dotyczących gospodarki, turystyki czy socjologii. Dzięki nim powstało już wiele przydatnych aplikacji. Jakich?

- Dostęp do publikowanych przez nas danych może być, na co liczymy, świetnym impulsem dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. Chcemy to stale ułatwiać poprzez otwieranie kolejnych zasobów - czytamy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.