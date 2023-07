Oto Paweł Storożyński, były koszykarz, który na festiwalu w Opolu zagrał z Marylą Rodowicz. Zobaczcie zdjęcia! [22.07.2023] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Paweł Storożyński to polski muzyk i koszykarz, który w 1980 roku wyjechał z rodzicami do Francji. Był wówczas zaledwie rocznym dzieckiem.- Moi rodzice genialnie grali w koszykówkę, szczególnie moja mama. Mieliśmy tam zostać rok, góra dwa lata. W międzyczasie wprowadzono stan wojenny i nie mogliśmy wrócić do Polski - opowiadał w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 Paweł Starożyński.Na zdjęciu Maryla Rodowicz i Paweł Storożyński na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Rok 2023. Zobacz kolejne zdjęcia >>>> AKPA/ Podlewski Zobacz galerię (9 zdjęć)

Oto Paweł Storożyński, były koszykarz Sportino Inowrocław, który na festiwalu w Opolu zagrał z Marylą Rodowicz. Paweł Storożyński to polski muzyk i koszykarz, który większość swojego życia spędził we Francji. Tam grał w koszykówkę i uczył się grać na gitarze. Karierę koszykarską kończył w Polsce. Z zespołem Storo wystąpił w programie "Must be the music". Marzył o tym, by zagrać z Marylą Rodowicz. Marzenie to spełnił w trakcie tegorocznego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zobaczcie zdjęcia!