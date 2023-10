Oto ranking niezawodnych aut. Te modele prawie w ogóle się nie psują! Grzegorz Szkiłądź

Najnowszy raport Niemieckiego Związku Inspekcji Technicznej TUV 2023 powstał w oparciu o dane z 9,6 mln przeglądów technicznych wykonanych między lipcem 2021 a czerwcem 2022 roku. To jedno z najbardziej sprawdzonych źródeł wiedzy dla osób poszukujących używanego samochodu. Które auta są najbardziej niezawodne i prawie w ogóle się nie psują? Sprawdź w galerii ---> Pexels/Zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Wizyta u mechanika to koszmar każdego kierowcy. Chcesz ograniczyć nieprzewidziane wydatki związane z eksploatacją auta do minimum? Warto wiedzieć, które samochody są najbardziej niezawodne i prawie w ogóle się nie psują. Z pomocą przychodzi najnowszy raport TUV 2023, który prezentuje listę najmniej awaryjnych modeli aut używanych. Ranking jest podzielony na kilka kategorii i przygotowano go na bazie blisko 10 mln badań technicznych. Sprawdź szczegóły.