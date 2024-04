Oto stawki, jakie będziemy dawać do koperty na komunię w 2024 roku

Rozwiązaniem oczywiście są też pieniądze, które dziecko wspólnie z rodzicami spożytkuje na praktyczny prezent. Może to być komputer, rower czy wymarzone wakacje.

Warto pamiętać, że 10-latki to jeszcze nie dzieci, które potrafią same dysponować pieniędzmi lub spożytkować je na jakiś cel, którego nie będą żałować po kilku dniach. Wiele osób stawia nadal na prezenty, które będą stanowić pamiątkę po tym dniu. Przy prezentach warto jednak skonsultować się z rodzicami, aby ich nie powielać.

Tyle będziemy dawać w prezencie na komunię w 2024 roku

Choć w wydarzeniu tym pieniądze nie powinny odgrywać ważnej roli to musimy się liczyć z tym, że prezent komunijny to już dość mocno zakorzeniony zwyczaj. Zobaczcie ile Internauci planują włożyć do kopert w ramach prezentu: