Pakiet ustaw konopnych w Sejmie - jeden z nich zakłada legalizację posiadania niewielkiej porcji marihuany. Co na to posłowie?

Zapytaliśmy wielkopolskich posłów, co sądzą na temat zapowiedzianych projektów ustaw.

- Ciekawy jestem, jaka będzie ostateczna wersja tego projektu, ponieważ w ostatnich tygodniach dochodziły do nas sygnały, że on jest cały czas modyfikowany. Natomiast założenia przedstawione jakiś czas temu, mówiące o dekryminalizacji posiadania do 5 gram czy też jedynie mandat w przypadku posiadania od 5 do 10 gram spowodowałoby, że mielibyśmy wspaniały czas dla dilerów marihuany. Gdyby taka ustawa weszła w życie, to dilerzy chodziliby z kilkoma gramami marihuany i znacznie trudniej byłoby walczyć z handlem narkotykami. Natomiast jeśli chodzi o propozycje dotyczące medycznej marihuany, to my już w poprzedniej kadencji wykazaliśmy dobrą wolę, by rozmawiać na ten temat. Tutaj jest pole do dyskusji