Paweł Wojtala o jubileuszu 110-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Na galę na MTP przyjedzie cały zarząd PZPN

W uroczystości weźmie udział około 500 osób. Rozpocznie ją przemówienie Pawła Wojtali, prezesa Wielkopolskiego ZPN. Tuż po nim wystąpi sternik piłkarskiej centrali, czyli Cezary Kulesza. Będzie można zobaczyć film „Pasja futbolu” i wyróżnionych przez PZPN działaczy. Zapowiada się więc dwugodzinne święto ludzi piłki i tych, którzy ją od lat wspierają.

– Za mojej kadencji jako szefa Wielkopolskiego ZPN będzie to pierwsze tego typu wydarzenie. Z jednej strony trzeba szanować historię i kontynuować tradycję, a z drugiej docenić osoby, które na co dzień pracują w klubach oraz wspierających piłkę samorządowców i sponsorów – przyznał Paweł Wojtala.

Przez 7 lat zdążył on dosyć dobrze poznać specyfikę wielkopolskiej piłki i to głównie od strony wcześniej mniej mu znanej.

– Wywodzę się z piłki profesjonalnej, więc moja wiedza o piłce amatorskiej była na początku ograniczona. Dzięki współpracownikom proces poznawania jej tajników przebiegł jednak szybko i bezboleśnie. Główne cele nie zmieniają się dla nas na przestrzeni wszystkich lat. Robimy wszystko, żeby usprawnić związek i ciągle dążymy do tego, by wyjść naprzeciw potrzebom klubów w całej Wielkopolsce – zauważył były piłkarz reprezentacji, Lecha, Widzewa, Hamburgera SV czy Werderu Brema.