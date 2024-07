Paznokcie 2024: Jakie paznokcie dla nastolatek? W wakacje można więcej! [2.07.2024]

Paznokcie 2024: Jakie paznokcie dla nastolatek?

Wakacje to doskonały czas, aby zaszaleć z kreatywnymi stylizacjami paznokci. To idealna okazja dla nastolatek, by eksperymentować z różnorodnymi kolorami, wzorami i technikami, podkreślającymi ich unikalny styl i osobowość. Jakie trendy w manicure będą królować latem 2024? Przedstawiamy najmodniejsze pomysły na paznokcie dla nastolatek!