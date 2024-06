Paznokcie 2024. Nuance Nails - najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [22.06.2024] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Nuance Nails są niezwykle wszechstronne i dają wiele możliwości personalizacji. Oto kilka inspirujących pomysłów na ten sezon: mrs.Sija Stylizacje Paznokci Sylwia Surdel Zobacz galerię (11 zdjęć)

Paznokcie 2024: trend "Nuance Nails" to najnowsza moda w manicure, którą musisz poznać! Trend "Nuance Nails" to najnowsza moda w manicure, która zyskuje popularność w 2024 roku. Wywodzi się z Korei i charakteryzuje się efektem dymu i marmuru, inspirowanym naturalnymi wzorami kamieni i kryształów. Wzory są zazwyczaj w ziemistych tonacjach, takich jak brązy, zielenie i błękity, często z metalicznymi akcentami, co nadaje paznokciom wygląd szlachetnych kamieni.