Paznokcie 2024: styl Coquette Nails, czyli paznokcie dla kokietek - takie są trendy! [22.06.24]

Co to właściwie są Coquette Nails?

Co to właściwie są Coquette Nails?

Styl Coquette Nails jest inspirowany francuskim stylem i estetyką kokietki. To delikatny, ale zarazem wyrazisty manicure, który łączy w sobie klasykę z nowoczesnością. Charakteryzuje go subtelny design, często oparty na pastelowych kolorach, delikatnych wzorach i eleganckich zdobieniach. Paznokcie w stylu Coquette są zwykle utrzymane w dłuższych kształtach, takich jak migdały lub baleriny, co dodaje im dodatkowego uroku i zmysłowości.