Leszek Teschner podkreśla, że większa obecność tych gryzoni w mieście nie jest powiązana np. z remontem Starego Rynku.

- Owszem remont spowodował przemieszczenie się jakiejś grupy szczurów, ale gdyby np. instalacje w okolicznych budynkach były szczelne, to one by nie wyszły, bo nie miałyby jak