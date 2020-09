Pociąg potrącił kobietę w Chodzieży. Wstrzymano ruch pociągów na odcinku Poznań - Piła

Do wypadku we wtorek, 8 września, kilka minut po godzinie 7. rano na ulicy Mostowej w Chodzieży. Nie wiadomo jeszcze, co kobieta robiła na torach. Maszynista pociągu osobowego relacji Poznań - Kołobrzeg nie zdążył wyhamować. Koła pociągu przejechały po stopach kobiety, miażdżąc je.