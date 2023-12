Poczuj klimat świąt! Przed nami bożonarodzeniowe spotkania i kiermasze osiedlowe w Poznaniu

W poniedziałek, o godz. 16.30, na ulicy Święty Marcin, pod Alfami, poznaniacy spotkają się, by wspólnie pośpiewać kolędy oraz złożyć sobie życzenia. Na wszystkich kolędników czekać będzie gorący barszcz, a na małe dzieci świąteczne wypieki. "A wszystko to w świetle Betlejemskiego Światła Pokoju przekazanego przez harcerzy, które każdy z uczestników będzie mógł wziąć w swoim lampionie do domu" - opisano w komunikacie.