Podkoziołek 2024: Ostatnia zabawa przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. "Organizowały ją panny, które w poprzednim roku nie wyszły za mąż"

Czym właściwie jest podkoziołek?

Podkoziołek to ostatnia zabawa przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Odbywa się przed Środą Popielcową. Organizowały ją dziewczęta, które w poprzednim roku nie wyszły za mąż. One organizowały nie tylko karczmę, ale także muzyków. Chłopcy byli zapraszani na tę zabawę i przychodzili z figurką koziołka.

Co symbolizuje kozioł?

Nazwa zwyczaju wywodzi się właśnie od kozła. Symbolizuje on siłę, witalność i płodność.

Jak wyglądał kozioł? Czy w zależności od miejsca odbywającej się zabawy różnił się czy wszędzie była to taka sama figurka?

Kozły były różnorodne na ziemiach wielkopolskich. Występowała np. głowa kozła wystrugana z brukwi czy np. figurka chłopca z bardzo dużym przyrodzeniem wystrugana z drewna. Pod tę figurkę wkładano talerzyk, na który składano pieniądze.

Podkoziołek w Wielkopolsce arch. Z.F. Wielkopolanie

Skoro panny były organizatorkami zabawy to zapewne to one musiały składać ofiary pod koziołka.

Dziewczęta na tej zabawie były wywoływane do zapłacenia muzykom za ich grę. Zawsze też to one inicjowały swoim śpiewem taniec, który akurat chciały zatańczyć. Oczywiście panny były też podczas podkoziołka wyśmiewane, robiło się z nich, powiedzmy, ofiary i skłaniano je aby coś zainicjować... ale oczywiście każda panna tego chciała, bo to oznaczało, że jest darzona pewnym zainteresowaniem i ludzie chcą, żeby to ona była osobą, która w przyszłym roku wyjdzie za mąż.

Piotr Kulka - choreograf, pedagog, manager kultury, etnolog, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej). Piotr Kulka / arciwum prywatne

Jednak podkoziołek to nie tylko zabawa w karczmie. Wielkopolanie organizowali też barwne pochody przebierańców.

W niektórych wsiach faktycznie były robione pochody tak zwanych maszkar, które przemierzały przez wieś. Dziady, baby i kozły zapraszały chłopców czy innych pozostałych gości na tę imprezę. Ta tradycja do dzisiaj jest kultywowane w wielu wsiach, natomiast w przypadku poznańskich Bambrów podkoziołek był organizowany jako zabawa w karczmie.