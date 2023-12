Podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu wypożyczonych zawodników Lecha Poznań. "Trener Galca mocno z nim jechał"

Krzysztof Bąkowski - "Trener Galca mocno z nim jechał".

Krzysztof Bąkowski został wypożyczony do Radomiaka Radom. Tam jednak nie zaskarbił sobie uznania w oczach rumuńskiego szkoleniowca i nie rozegrał zbyt wielu spotkań.

Głos eksperta - Szymon Janczyk (Weszło.com):

"Krzysztof Bąkowski zbierał bardzo dobre recenzje, jeśli chodzi o pracę na treningach, bez względu na to jaką miał pozycję. Doceniamy to, że się nie obraził i nie stwierdził, że skoro nie gra to może zaniedbywać treningi i mieć obojętny stosunek do klubu. Starał się nawiązywać dobre relacje. Wiem, że z Albertem Posiadałą je miał, pomimo, że rywalizowali o miejsce w bramce. Jego umiejętności bramkarskie przez trenera bramkarzy są oceniane wysoko. Problemem było to, że Krzysiek spalił się w sparingach. Dodatkowo, trener Constantin Galca mocno z nim jechał. Nie zbudujesz sobie zaufania i pewności siebie, w momencie w którym trener zamiast Ciebie zbudować i wspierać to mówi, że się nie nadajesz i że Posiadała jest też młodzieżowcem z przymusu i to on będzie bronił. Jego największym problemem był Galca i z tego brały się jego problemy w spotkaniach. Grał pod dużą presją, był spięty. Ogólnie, jego pobyt był dobrze odebrany wewnętrznie, pomimo tego, że nie sprawdził się zewnętrznie. Ludzie go słabiej oceniali, ale zawodnicy podkreślali, że jest to piłkarz o dobrym charakterze do pracy."