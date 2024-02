Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Kiedy pieniądze trafią na ich konta?

Wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku mają wynosić:

dla nauczyciela początkującego (bez stopnia awansu zawodowego) - 4908 zł brutto (wzrost o 1218 zł brutto),

dla nauczyciela mianowanego - 5057 zł brutto (wzrost o 1167 zł brutto),

dla nauczyciela dyplomowanego - 5915 zł brutto (wzrost o 1365 zł brutto).

To stawki dla nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym i tytułem magistra. W Polskiej szkole to około 95% pracujących nauczycieli.

Przeczytaj również: Takie dodatkowe pieniądze dostają nauczyciele. Oto dodatki w 2024 roku

Aktualnie nauczyciele dostają wynagrodzenie na poziomie tych z 2023 roku. Na wyrównanie i dodatkowe przelewy będą musieli poczekać do marca, a możliwe, że nawet do kwietnia 2024 roku. Wtedy nauczyciele mają dostać już pełną wypłatę plus zaległe różnice wynagrodzeń od 1 stycznia.