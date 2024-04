Pogoda im niestraszna. Tłumy w Galerii Pestka czekały na rośliny! Oto akcja "Dzień Ziemi, to PESTKA".

“Dzień Ziemi, to Pestka”

Jak działa akcja?

Planujesz już wakacje? Zobacz pogodę od maja aż do sierpnia! Prognoza od IMGW na lato

Obchody Dnia Ziemi z "Głosem Wielkopolskim"

Eko akcja "Głosu Wielkopolskiego" wypadła na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Ziemi, obchodzonym w Polsce od 1970 roku. To był idealny czas, by wspólnie pomyśleć o “matce ziemi” oraz zasadzić 1500 roślin, w naszych ogródkach oraz na działkach. Poznań będzie bardziej zielony do czego i wy się przyczyniliście. Akcja w Galerii Pestka zgromadziła tłumy ludzi.