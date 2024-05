Policjanci z Wielkopolski odzyskali instrumenty brytyjskich muzyków z zespołu Metasoma. "Kurier zasłaniał się legendą o wypadku drogowym"

Jak poinformowało biuro prasowe gostyńskiej policji, że kilka dni temu muzycy z Anglii przylecieli do Gostynia, by nagrać płytę w gostyńskim studiu nagrań. Do Wielkopolski nie dotarły za to instrumenty wysłane przez nich firmą kurierską. Artyści powiadomili policjantów, a ci dotarli do nieuczciwego kuriera.