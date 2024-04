Polska koszykówka kobiet wciąż się reformuje. O kolejnych zmianach w ekstraklasie koszykarek opowiedział nam Łukasz Zarzycki

Już rok temu działacze koszykarskiej centrali postanowili, że w ekstraklasie w składzie drużyny będą co najwyżej cztery zawodniczki zagraniczne, a obowiązkowo na parkiecie będą musiały przebywać dwie Polki, w tym jedna ze statusem gracza młodzieżowego, czyli do lat 23.

– 1,5 roku temu zostałem członkiem zarządu, odpowiedzialnym za żeńską koszykówkę i od początku dążyłem do zreformowania rozgrywek ligowych, co zresztą jest kontynuacją moich wcześniejszych poglądów na słabości polskiej reprezentacji i poziomu szkolenia młodych polskich koszykarek – tłumaczył nam Łukasz Zarzycki, prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki i wiceprezes Enei AZS Politechniki Poznań.

Wszystko dla dobra reprezentacji

Dodatkowo zarząd PZKosz przed rokiem podjął decyzję, że opłata licencyjna za czwartą zagraniczną zawodniczkę będzie przeznaczona na dofinansowanie drużyn, walczących o MP do lat 17 i 19, co odciąża nieco mniejsze kluby, które przecież wykonują gigantyczną robotę, aby był ciągły napływ nowych zawodniczek. Praca u podstaw na dole piramidy jest kluczowa dla powodzenia tego projektu.

Czas na kolejne posunięcia w ekstraklasie

– Postanowiliśmy o powołaniu ligi rezerw na poziomie, składającej się wyłącznie z polskich koszykarek. Rezerwowe drużyny klubów ekstraklasy stworzą trzecią grupę w I lidze i będą rywalizować między sobą. To właśnie najlepsze zespoły z tej ligi plus pozostałych grup pierwszej ligi zagrają w krajowym składzie o Puchar Polski. Ponadto każdy zespół elity będzie musiał posiadać akademię koszykówki, czyli od nowego sezonu dwie drużyny młodzieżowe, w kolejnym trzy, a za dwa lata – cztery – podkreślił sternik WZKosz.

Jego zdaniem wszystkie te posunięcia mają pomóc w rozwoju polskiej koszykówki.

WZKosz pionierem zmian

– Kluby ekstraklasy muszą wziąć na siebie ciężar i odpowiedzialność za szkolenie młodych zawodniczek. Dużą rolę w tym musi stanowić też masowość i odpowiedni szeroki nabór do dyscypliny. Kolejnym krokiem w tym kierunku będzie zlikwidowanie Mistrzostwa Polski do lat 13, gdyż zbyt szybko zaczynamy rywalizować, a nie szkolić, przez co tracimy multum talentów. Za mojej kadencji w WZKosz kategoriach poniżej U-13 nie prowadzi się klasyfikacji wyników i nie przyznaje się tytułów mistrza Wielkopolski. Poza tym obowiązuje u nas przepis, że zespół mający dużą przewagę, nie może bronić na całym boisku. Wszystko po to, by nie zabijać ducha gry i żeby nie promować od najmłodszych lat punktomani. Jestem przekonany, że wszelkie te zabiegi przyniosą pozytywne efekty w postaci kolejnych reprezentantek i sukcesów na miarę mistrzostwa Europy z 1999 r. – zakończył Łukasz Zarzycki.