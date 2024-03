Poniedziałek Wielkanocny: śmigus dyngus - tradycja, znaczenie i kwestie prawne Adrianna Jackowiak

W trakcie obchodów Wielkanocy 2024 roku, tradycyjne obmywanie wodą w Poniedziałek Wielkanocny może przynieść radość i przyjemność, podkreślając tym samym ducha świątecznej tradycji. Niemniej jednak, ta praktyka stała się pretekstem do nieodpowiedzialnych zachowań, takich jak oblewanie przechodniów z wiader wodą, co w konsekwencji może być traktowane jako wykroczenie. PIXABAY

Poniedziałek Wielkanocny w Polsce to nie tylko dzień odpoczynku po uroczystym świętowaniu Zmartwychwstania Pańskiego, ale także czas radosnej i czasem nieco szalonej tradycji znanej jako śmigus-dyngus. To dzień, kiedy w wielu domach i miastach w Polsce obowiązuje zwyczaj obmywania się wodą, co często przynosi uśmiech na twarzach zarówno młodych, jak i starszych osób. Jaka jest tradycja tego zwyczaju, co ona oznacza oraz czy w obliczu przepisów prawnych istnieje ryzyko otrzymania mandatu za uczestnictwo w polewaniu się wodą?