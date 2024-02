Porażka Enei AZS Politechniki w wyjazdowym meczu z Energą Toruń. Akademiczki są już pewne gry w play-off, w przeciwieństwie do rywalek

Początkowo inicjatywa należała do poznanianek, ale w miarę upływu czasu dały o sobie znać ich podkoszowe problemy. Po kontuzji i wyjeździe do USA Mikayli Vaughn trener Wojciech Szawarski nie do dyspozycji środkowej i muszą ją przynajmniej fragmentarycznie zastępować inne zawodniczki, co nie zawsze przynosi spodziewane efekty.

Warto podkreślić, że najlepszy mecz w sezonie rozegrała Zuzanna Puc, która w pierwszej części sezonu była największym rozczarowaniem poznańskiego zespołu.

Już w sobotę, 23 lutego ostatni mecz rundy zasadniczej, w którym Enea AZS Politechnika w hali PP na Piotrowie o godz. 18 podejmie najsłabszą ekipę ekstraklasy, czyli MKS Pruszków.

Ekstraklasa koszykarek: Energa Toruń - Enea AZS Politechnika Poznań 93:83 (20:21, 27:17, 20:20, 26:25)

Najwięcej dla Energi: Strong 27, Stankiewicz 18, Washington 14.

Enea AZS: Puc 22, Sheppard 15, Popović 13, Skobel 10, M.Piasecka 7, Pokk 6, Żukowska 4, Rogozińska 4, Piechowiak 2.

W innym wtorkowym meczu Arka Gdynia pokonała u siebie MKS Pruszków 100:69.