Poważne i firmowe życzenia bożonarodzeniowe. Oto oficjalne życzenia na Boże Narodzenie 2023! Zobacz, wybierz i wyślij [ŚWIĄTECZNE OBRAZKI]

Życzenia na Boże Narodzenie: Poważne i firmowe życzenia bożonarodzeniowe

Nadchodząca Wigilia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro życzy...

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący Nowy Rok ... przyniesie Ci wiele łask Bożych, życzę Tobie również; byś doświadczył/a Bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Tobie.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Ci przez cały Nowy Rok. Życzę Ci, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Z Okazji Świąt Bożego Narodzenia Życzę Tobie

Błogosławieństwa Bożego, Wiele Łask Bożych,

Pomyślności, Miłości,

Bogatego Gwiazdora, Smacznego Karpia

i najważniejszego...

Rodzinnego Ciepła!

***

Życzę, by te Święta były pogodne i rodzinne,

by uczuć, które łączą było zdecydowanie więcej niż tych, które dzielą,

a to, co się wydarzy w Nowym Roku, pod każdym względem przewyższało to, co już się wydarzyło...

***

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku w rodzinnym gronie

oraz pasma sukcesów

i spełnienia najskrytszych marzeń

w nadchodzącym Nowym Roku przesyła ...