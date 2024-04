Poważny wypadek na DK32 w Strykówku pod Poznaniem. Ciężarówka zderzyła się z busem. "Dwie osoby są zakleszczone"

Poważny wypadek pod Poznaniem. Ciężarówka zderzyła się z busem. Są ranni

Wypadek na DK32 miał miejsce około godziny 15:00. Strażacy otrzymali zgłoszenie o 15:19. Do zdarzenia doszło w miejscowości Strykówko pomiędzy Stęszewem a Strykowem. Zderzyły się dwa samochody: pojazd ciężarowy i bus.

- Czynności wciąż są prowadzone na miejscu, jeszcze nie wiemy, ile czasu zajmie usuwanie problemów

- dodał.

Jak informuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, droga jest zablokowana w obie strony, natomiast przewidywany czas utrudnień to 3 godziny, czyli mogą one potrwać nawet do godziny 18:30.