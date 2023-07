Powiat szamotulski w ogniu. Płoną pola, lasy i zabudowania. Strażacy mają pełne ręce roboty

W sobotę, 15 lipca o godz. 9.57 wpłynęło zgłoszenie o pożarze drewnianego garażu w miejscowości Obrzycko na ul. Jodłowej. Do zdarzenia wyjechały wozy bojowe JRG Szamotuły, OSP Obrzycko, OSP Piotrowo, OSP Słopanowo oraz Policja.

Spaleniu uległ drewniany garaż wraz ze znajdującym się wyposażeniem, motocykl, trampolina, basen ogrodowy, namiot, huśtawka i zjeżdżalnia ogrodowa, natomiast uszkodzeniu uległa elewacja budynku. Straty wyniosły 200 tysięcy złotych, natomiast uratowano mienie o wartości 500 tysięcy zł.

Tego samego dnia około godziny 14:48 strażacy z Kaźmierza zostali zadysponowani do pożaru kombajnu zbożowego oraz zboża w miejscowości Sokolniki Małe. Do zdarzenia zadysponowano: JRG Szamotuły, OSP Brodziszewo, OSP Bytyń, OSP Chlewiska, OSP Kaźmierz, OSP Sokolniki Małe. Strażaków wspomogli okoliczni rolnicy, którzy oborali pole, nie dopuszczając do rozprzestrzenienia się ognia.