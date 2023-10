Powstaną dwa centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Wielkopolsce

Centra zdrowia psychicznego

Nowe placówki działają na drugim z trzech poziomów modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Oznacza to, że pacjenci znajdą w nich pomoc w poradni psychiatrycznej, przy której działa także oddział dzienny.

Najpierw poradnia, potem szpital

Według obecnych założeń, młodzi pacjenci w kryzysie zdrowia psychicznego, jeśli pozwala na to ich stan, powinni najpierw trafiać do poradni psychologiczno-terapeutycznych. Do poradni psychiatrycznej lub oddziału dziennego mogą zostać skierowani, jeśli wsparcie na pierwszym poziomie okaże się niewystarczające. Na trzecim poziomie znajduje się stacjonarna opieka w oddziale szpitalnym.