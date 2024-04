"POZnań - i zamieszkaj". Rozpoczął się nabór wniosków o atrakcyjne mieszkania na wynajem. Kto może się o nie ubiegać?

- Oferta skierowana jest do poznańskich rodzin i osób, które myślą o poprawie warunków lokalowych. Udział w programie mogą wziąć również osoby, które nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują związać ze stolicą Wielkopolski swoją przyszłość. "POZnań - i zamieszkaj" stanowi alternatywną, tańszą i stabilniejszą formę najmu w stosunku do ofert rynku komercyjnego. W ramach programu najemca może dodatkowo skorzystać z dopłaty do czynszu, co może obniżyć koszty utrzymania lokalu