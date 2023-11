Poznaniacy pozbywają się małych zwierząt. Bezbronny królik zamarzł przy wiacie śmietnikowej Paweł Antuchowski

Królik nie miał szans w starciu z mrozem. LubosHouska/Pixabay

Poznaniacy na potęgę pozbywają się małych zwierząt domowych w bestialski sposób - wystawiają je w klatkach na śmietnik! To okrutne, zwłaszcza teraz, gdy na dworze panują ujemne temperatury. Może być to potraktowane jako znęcanie się nad zwierzętami, za które grozi do trzech lat więzienia.