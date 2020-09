Poznański podróżnik Marcin Kuchta zbiera pieniądze na budowę domu dla afrykańskiej rodziny. Budynek już stoi i czeka na wykończenie

Poznański podróżnik Marcin Kuchta swoją pierwszą wyprawę do Afryki odbył w 2014 roku do Etiopii i już wtedy wiedział, że nie będzie to ostatnia wizyta na tym kontynencie. W 2015 roku udał się w kolejną podróż, tym razem do Zambii, do której od tamtej pory ciągle wraca.

Poznaniak miał tam okazję poznać afrykańskie środowisko, plemiona i kulturę. Dostrzegł też ubóstwo, z jakim musi się zmagać wiele rodzin. W ubiegłym roku zorganizował zbiórkę na zakupy dla jednej z nich. Dzięki pomocy ofiarodawców udało się zebrać potrzebną kwotę.