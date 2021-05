Poznańskie "Skorpiony" z przebłyskami w Opolu. Fogo Unia Leszno powraca do mistrzowskiej formy i wreszcie poczuła doping kibiców

– Leszczyński tor jest bardzo specyficzny. Nie mogę zdradzić za wiele, bo mamy jeszcze cały sezon przed sobą i dużo nas czeka. Cały czas szukamy też swoich prędkości i chcemy się rozwijać. Generalnie jest to bardzo ciężka sprawa. Jednego dnia w miarę coś odpowiada, a w inne dni nie do końca – przyznał doświadczony żużlowiec.

Sobotni mecz był pewnego rodzaju weryfikacją dopasowania się leszczynian do własnej nawierzchni.

– Cieszymy się, bo juniorzy wykonali kroczek do przodu i to jest zadowalające. Jest jednak wiele rzeczy do udoskonalenia, które jeszcze w tym roku nie funkcjonują jak trzeba. Myślę, że trzeba się cieszyć z postawy Janusza Kołodzieja i przede wszystkim Jasona Doyle’a, który gdzieś ten ostatni mecz miał w kratkę. Jednak tak, jak już powiedziałem, mamy jeszcze sporo rzeczy do poprawy. Mam nadzieje, że zmienimy ustawienia motocykli i będzie w porządku – podkreślił szkoleniowiec „Byków”.

Natomiast żużlowcy z Ostrowa do Tarnowa na mecz z miejscową Unią jechali w pełni skoncentrowani, bo dla gospodarzy miał to być mecz na przełamanie. Ostrowianie, podobnie jak Unia, nie mieli przed tym spotkaniem punktów na koncie. Z Tarnowa wyjechali jednak z dwoma. Pojedynek drużyn, które dotąd niczego nie wygrały zakończył się zwycięstwem Arged Malesy Ostrów.