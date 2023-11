Jak podkreślają organizatorzy eventu, podczas wydarzenia swoje oferty zaprezentują marki skierowane m.in. do modelarzy, graczy – zarówno początkujących jak i geeków, miłośników rajdów samochodów RC, osób zainteresowanych szyciem i tańcem, czy fanów klocków LEGO.

– Targi HOBBY to przede wszystkim ciekawe atrakcje – pokazy, turnieje, wystawy i wszystko to, co angażuje zwiedzających i pozwala im na bezpośrednie obcowanie z przeróżnymi pasjami. Na ekspozycji znajdziecie m.in. znane już z poprzednich edycji atrakcje, jak tor dla samochodów RC, makiety kolejek i prezentacje indywidualnych modelarzy czy strefy gier planszowych, LEGO, sportu, tańca czy szycia