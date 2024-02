Przedmioty ścisłe sprawiają problemy uczniom. Matematyka największą zmorą. Na ratunek przychodzą korepetytorzy

Trudności z nauką przedmiotów ścisłych zadeklarowała aż połowa uczniów

W 2023 roku Fundacja Adamed zleciła wśród uczniów liceów i techników wykonanie „Badania barier i motywacji młodzieży do nauki przedmiotów ścisłych”. Co z niego wynika?

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w podstawach programowych w szkołach. Zarówno rodzice, uczniowie jak i sami nauczyciele od lat biją na alarm, że program jest przeładowany, przez co wiele dzieci nie radzi sobie z jego opanowaniem.

Ponad połowa rodziców deklaruje zatrudnienie korepetytorów

Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej dzieci korzysta z korepetycji, by poradzić sobie w szkole. W odpowiedzi na te potrzeby rośnie liczba osób udzielających korepetycji.

W serwisie olx.pl można znaleźć wielu korepetytorów. Na całą Polskę aż 3 092 ogłoszenia to oferty pomocy w nauce matematyki. To najpopularniejszy przedmiot. W przypadku Poznania matematyka znalazła się na drugim miejscu (144 ogłoszenia korepetytorów), zaraz po języku angielskim. Podobnie sytuacja wygląda w serwisie e-korepetycje.net. Na terenie Poznania oferty korepetycji z matematyki występują w aż 1 668 ogłoszeniach. Ceny takich dodatkowych lekcji wahają się od 30zł do nawet 130zł za 45-60 minut.

Jak z kolei wynika z badania instytutu IBRiS dla Santander Consumer Banku przeprowadzonego przed rozpoczęciem obecnego roku szkolnego, aż 55 proc. rodziców deklarowało, że będzie opłacać korepetycje swoich dzieci i planowało to w domowym budżecie.