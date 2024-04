Przedszkolaki poznały pszczoły i zrobiły im prezent! Teraz ul jest jak tęcza

Przedszkolaki, które poznają lepiej otaczającą nas przyrodę, odwiedziły we wtorek 23 kwietnia miejską pasiekę na Cytadeli. Uczyły się o budowie gniazda pszczelego, o tworzeniu łąk kwietnych dla pszczół (taka łąka jest właśnie przy tej pasiece) czy o roli pszczół w przyrodzie - przy okazji obserwowały z bliska te sympatyczne owady. Otrzymały nawet specjalnie przygotowany nowy ul, pędzle i farby, po czym pokolorowały go na wiele barw.

- Całe wydarzenie ma na celu zachęcenie najmłodszych do zainteresowania się światem zapylaczy w mieście - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. - To nie tylko świetna okazja do rozwijania kreatywności, ale także do edukacji ekologicznej i promowania świadomości na jej temat już od najmłodszych lat. Każde dziecko, które weźmie udział w akcji, otrzyma także drobne upominki na zakończenie.