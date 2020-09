PZPN odebrał Groclinowi Grodzisk Wielkopolski Puchar Polski z 2005 roku za korupcję

Polski Związek Piłki Nożnej podjął w środę uchwałę o odebraniu Pucharu Polski za 2005 r. Groclinowi Dyskobolii Grodzisk. To pokłosie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 30 lipca. Uprawomocnił on wyrok sądu pierwszej instancji, który skazał byłego kierownika Groclinu, Władysława K. i sędziego Jacka G. za ustawienie rewanżowego meczu finałowego z Zagłębiem Lubin (2:0), rozegranego 18 czerwca 2005 r. W pierwszym spotkaniu obu drużyn w Lubinie górą byli gospodarze, którzy wygrali 1:0. Oznacza to, że w gablocie klubu pozostanie tylko jedno pucharowe trofeum. To wywalczone w 2007 r. po zwycięstwie nad Koroną Kielce 2:0.