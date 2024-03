Recordowa Dziesiątka znowu zgromadziła tłumy biegaczy. Krystian Zalewski bezkonkurencyjny, choć rekordu tym razem nie było. Zobacz zdjęcia!

Za nami jubileuszowa 20. edycja Recordowej Dziesiątki. W niedzielne popołudnie ponad 3000 biegaczek i biegaczki wyruszyło na ulice Poznania, by nieoficjalnie zainaugurować sezon biegowy w naszym kraju.

Impreza, która od wielu lat cieszy się ogromną popularnością, jest uznawana za jeden z najszybszych biegów w Polsce. Niedziela była tego idealnym przykładem.

Zwycięzcą trzeci raz z rzędu został Krystian Zalewski z Goleniowa. Tym razem biegaczowi nie udało się pobić swojego rekordu trasy, który wynosi 28 minut i 54 sekundy. Zawodnikowi zabrakło do tego zaledwie trzech sekund, by go ustanowić. Zalewski na metę „wpadł” z czasem 28 minut i 56 sekund. Za jego plecami przybiegł zacięcie walczący Sebastian Nowicki z obornik, który przegrał rywalizację o złoty medal o zaledwie 4 sekundy. Na najniższym stopniu podium zameldował się Maciej Megier z czasem 29 minut i 20 sekund.