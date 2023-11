Rezerwy Lecha Poznań wzmocnione przed spotkaniem ze Stomilem Olsztyn. To dobry moment, by wydostać się ze strefy spadkowej

- W niedzielę mieliśmy dzień wolny, odpoczywaliśmy po meczu z Sandecją i podrózy. W poniedziałek spotkaliśmy się we Wronkach na treningu i te dwa dni spokojnie nam wystarczyły, aby odpowiednio się przygotować. Gramy u siebie i jest to dodatkowy atut, ponieważ większym problemem będzie spotkanie z Polonią Bytom. Po meczu ze Stomilem gramy właśnie z nimi. Organizm przy takim natężeniu bardziej odczuwa to zmęczenie i tutaj będziemy musieli zadbać o jeszcze większą regenerację. Musimy dobrze rozplanować trening od razu po spotkaniu środowym - mam na myśli trening wyrównawczy, regenerację, aby w piątek mieć całą grupę zdolną do treningu. Uważam, że to czym dysponujemy we Wronkach i to jaki mamy sztab, wystarczy, żeby dobrze rozegrać te mecze z punktu widzenia fizycznego