Ruszyła XV edycja konkursu Bizneswoman Roku Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Jak zaznaczają organizatorzy, od powstania konkursu wręczono ponad 140 statuetek, a historia pokazała, że laureatki i finalistki poprzednich edycji zyskały nie tylko rozgłos, a przede wszystkim możliwości ogólnopolskiego i międzynarodowego rozwoju, nawiązując wartościowe kontakty i pozyskując inwestorów.

– Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku to nie tylko wyraz uznania dla dokonań kobiet działających w biznesie, to także szansa na zmianę przekonań młodego pokolenia dotyczących pozycji i możliwości kobiet w świecie. Mówienie głośno o ich sukcesach w różnych branżach otwiera nowe ścieżki dla tych, którzy z różnych powodów zakładali, że się nie da. Bizneswoman Roku to także platforma, na której rozwijamy przyszłość różnorodności i równości nagradzając liderów, firmy i organizacje. To już 15. edycja konkursu. Ten czas minął bardzo szybko, a na naszych oczach dokonała się rewolucja. Rewolucja ta trwa