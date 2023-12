Rzeka w Wielkopolsce nie została zatruta celowo. Prokuratura umorzyła śledztwo

- Zdaniem biegłego hydrologa wysoki stan wód doprowadził do spłynięcia do rzeki dużej ilości biogenów z okolicznych pól, łąk i pastwisk. W tym czasie w maju i w czerwcu obficie padało. Potem pojawiły się upały i zaczęły się procesy gnilne. W konsekwencji doszło do odtlenienia wody i powstania siarkowodoru – powiedział PAP Maciej Meler, rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury.