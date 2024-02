Sandra Kubicka - tak się ubiera i taki ma styl. "Trzeba się bawić modą". Mamy zdjęcia!

Kariera Sandry Kubickiej

Tak mieszka i żyje na co dzień Sandra Kubicka - bizneswoman, modelka, influencerka, a od niedawna również prowadząca program reality show "Love me or Leave me. Kochaj albo Rzuć" w TVP VOD. W programie…

Sukcesy Sandry Kubickiej w świecie mody

Kariera telewizyjna Sandry Kubickiej

Ostatnio Sandra Kubicka skupia się również na pracy w telewizji. W wieku 24 lat wzięła udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie, gdzie wraz z partnerem zdobyła wysokie trzecie miejsce. W wieku 28 lat zadebiutowała jako prowadząca, prezentując dwa programy w Telewizji Polskiej: "Love Me or Leave Me. Kochaj albo rzuć" oraz "Rytmy Dwójki".