Sejmik jedzie do Konina debatować o budowie linii kolejowej Konin-Turek. Plany wzbudzają protesty mieszkańców. Będzie gorąco?

Turek jest drugim największym miastem w Wielkopolsce pozbawionym dostępu do kolei. Budowa nowej linii kolejowej z Konina jest najdroższym z pięciu projektów zgłoszonym przez wielkopolski samorząd do programu Kolej+. Szacuje się, że projekt pochłonie nawet 1 miliard zł.

Protesty budzi preferowany przez samorząd województwa wariant W9. Przebiega on przez tereny zamieszkane, co łączy się z wykupem gruntów i wyburzeniami. Oznacza to jednak, że nowa linia będzie przebiegać w pobliżu potencjalnych pasażerów. Alternatywny wariant W1 prowadzi za to głównie przez tereny pokopalniane.